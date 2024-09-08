Победители «Миллиона призов» направили на благотворительность 32 млн рублей

Дополнительную информацию об акции и голосовании в Москве можно найти на соответствующих сайтах Участники акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» в рамках программы «Миллион призов» пожертвовали 32 миллиона рублей на благотворительность, используя призовые баллы, полученные за голосование.