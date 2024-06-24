Хватит ли снарядов у Крымской дивизии ПВО для отражения украинских ракет?

Сейчас у многих крымчан и севастопольцев возникает вопрос: хватит ли у подразделений Крымской дивизии ПВО сил и средств для отражения все возрастающих и массированных ракетных атак с расширенной линейкой средств огневого воздействия противника? Фото: Гала Амарандо«Крымской газете» удалось побеседовать с несколькими должностными лицами этого знакового соединения.