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Крымское информационное агентство

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Хватит ли снарядов у Крымской дивизии ПВО для отражения украинских ракет?

Хватит ли снарядов у Крымской дивизии ПВО для отражения украинских ракет?

Сейчас у многих крымчан и севастопольцев возникает вопрос: хватит ли у подразделений Крымской дивизии ПВО сил и средств для отражения все возрастающих и массированных ракетных атак с расширенной линейкой средств огневого воздействия противника? Фото: Гала Амарандо«Крымской газете» удалось побеседовать с несколькими должностными лицами этого знакового соединения.

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