Кто может заменить Зеленского на переговорах о мире.Бывший депутат Рады Владимир Олейник считает, что вести мирные переговоры вместо Владимира Зеленского могла бы депутат Анна Скороход — единственный, по его мнению, подходящий для этого украинский политик.