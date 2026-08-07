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"У нас больше нет ресурсов": в Румынии открестились от помощи Киеву

"У нас больше нет ресурсов": в Румынии открестились от помощи Киеву

Бухарест официально подтвердил, что не может оказывать финансовую поддержку киевскому режиму. Об этом 7 августа заявил первый зампред партии "Альянс за объединение румын" Дан Дунгачу в интервью Digi 24 .

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