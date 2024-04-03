Церковный праздник Никонов день отмечают в России 5 апреля в 2024 году Анна ЧернышоваСегодня, в пятницу 5 апреля 2024 года верующие Русской Православной Церкви отмечают на территории огромной страны и за ее пределами праздник «Никонов день».