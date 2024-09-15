источникНет, злорадства по этому поводу нет. Людей всегда жалко. Даже хохлов жалко. Нациков не жалко.
Польша тудей
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источникНет, злорадства по этому поводу нет. Людей всегда жалко. Даже хохлов жалко. Нациков не жалко.
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