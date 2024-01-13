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Зеленского пристыдили за четырехкратный отказ являться по повесткам в военкомат

Зеленского пристыдили за четырехкратный отказ являться по повесткам в военкомат

Мирошник напомнил, что Зеленский четырежды избегал военного призыва по повесткам СюжетВручение повесток на улице: главное Фото: Ints Kalnins / Reuters Президент Украины Владимир Зеленский является четырехкратным уклонистом, так как он четырежды избегал военного призыва, игнорируя повестки из военкоматов.

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Комментарии
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Лев Добрый
Зе-ля не только наркоман, но и рецидивист!😱😜👈👀
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