Зеленского пристыдили за четырехкратный отказ являться по повесткам в военкомат

Мирошник напомнил, что Зеленский четырежды избегал военного призыва по повесткам СюжетВручение повесток на улице: главное Фото: Ints Kalnins / Reuters Президент Украины Владимир Зеленский является четырехкратным уклонистом, так как он четырежды избегал военного призыва, игнорируя повестки из военкоматов.