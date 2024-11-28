В Казани на ул. Муштари возведут два флигеля и жилой дом

В Казани на улице Муштари, рядом с домом Оконишникова, появится новый жилой комплекс. В его состав войдут два флигеля, которые восстановят историческую застройку утраченной усадьбы, когда-то находившейся на этом месте.
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