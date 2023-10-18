Пекин выделит 11 миллиардов долларов для фонда «Шелкового пути»

Китай добавит 80 миллиардов юаней (10,9 миллиарда долларов) в фонд «Шелкового пути». Пекин таким образом поддержит совместное строительство проектов инициативы «Один пояс, один путь», заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
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