Большинство избирателей согласны с Трампом по вопросам экономики

REUTERS/Marco Bello, Jeenah Moon/File Photo/File Photo Большинство избирателей считают, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп прав относительно экономики и направления развития США, сообщает New York Post со ссылкой на данные двух общенациональных опросов.
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