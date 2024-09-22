РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 185 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • anatoliy
    Смотрю этот случай и меня поражает как все подтасовывают.Находят кучу химикатов и скоро найдут мышьяк в шкафу и окаже...Дети умерли один ...
  • Георгий Михалев
    Не хватит запасов. Террористы хезболлы заберут все запасы со складов, так же как это сделали хамасовцы. И всю гуманит...В Ливане заявили ...
  • Eduard
    Доигралпсь с климатом.Климат как и короновирусы человеком изменен!Мощные грозовые л...

Большинство избирателей согласны с Трампом по вопросам экономики

Большинство избирателей согласны с Трампом по вопросам экономики

REUTERS/Marco Bello, Jeenah Moon/File Photo/File Photo Большинство избирателей считают, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп прав относительно экономики и направления развития США, сообщает New York Post со ссылкой на данные двух общенациональных опросов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх