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Новости Тамбова

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24 января в Тамбове отключат электричество на 14 улицах

24 января в Тамбове отключат электричество на 14 улицах

В среду, 24 января, в Тамбове будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов. По информации Центральной диспетчерской города, это связано с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики АО "ОРЭС-Тамбов".

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