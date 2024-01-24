24 января в Тамбове отключат электричество на 14 улицах

В среду, 24 января, в Тамбове будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов. По информации Центральной диспетчерской города, это связано с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики АО "ОРЭС-Тамбов".
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