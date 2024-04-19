Отключение электроэнергии в Новоаннинском 💡💡💡💡💡 19 апреля, с 9 до 16 часов, отключат свет по следующим адресам: пер.
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Отключение электроэнергии в Новоаннинском 💡💡💡💡💡 19 апреля, с 9 до 16 часов, отключат свет по следующим адресам: пер.