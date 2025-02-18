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Зеленский совершил ошибку, предложив США разработку полезных ископаемых

Зеленский совершил ошибку, предложив США разработку полезных ископаемых

Чиновники в Европе и на Украине считают, что Владимир Зеленский совершил стратегическую ошибку, когда предложил США идею о предоставлении прав на добычу ископаемых на территории страны, не обозначив условия.

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