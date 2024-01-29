Расчет САУ «Гиацинт-С» группировки войск «Восток» уничтожил две гаубицы М-777

Минобороны России 29 января показало, как бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ группировки войск «Восток» с помощью расчетов самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гиацинт-С» уничтожили две гаубицы «М-777» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии