Бойцы ВДВ показали молниеносный захват опорника ВСУ у Часова Яра

Бойцы Ивановского гвардейского соединения ВДВ Южной группировки войск штурмом овладели опорным пунктом ВСУ на окраинах Часова Яра на Донецком направлении зоны СВО.
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