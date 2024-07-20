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В Белгороде массово уволились директора школ

В Белгороде массово уволились директора школ

Десяток директоров белгородских школ подали заявления на увольнение, пишет Fonar.TV. В местная мэрия объяснила, что в городе создадут общественный совет по развитию образования, который будет состоять из некоторых покинувших школы директоров.

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