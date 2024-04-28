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Русская весна

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Нанесён мощный удар по объектам ВСУ в Николаеве (ФОТО, ВИДЕО)

Нанесён мощный удар по объектам ВСУ в Николаеве (ФОТО, ВИДЕО)

Прошедшей ночью Армия России нанесла удар с помощью БПЛА по объектам врага в Николаеве. Под удар попал местный отель, который боевики использовали как пункт размещения.

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