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Появление на свет — это только старт. Забавные иллюстрации

Появление на свет — это только старт. Забавные иллюстрации

Появление на свет — процесс, лишенный какого-либо достоинства. Каждый из нас предстает перед миром в довольно нелепом виде, не имея ни одежды, ни средств к существованию.

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