«Мало зарабатывающие или неработающие жители сел приносят мало пользы стране, а потому их нужно мобилизовать в первую очередь», — порадовал сограждан очередным делением на сорта чистенький и лоснящийся совсем не после окопа в донбасской посадке офицер националистического «Азова»* (признан в России террористической организацией) Ростислав Низицкий.