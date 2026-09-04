«Мало зарабатывающие или неработающие жители сел приносят мало пользы стране, а потому их нужно мобилизовать в первую очередь», — порадовал сограждан очередным делением на сорта чистенький и лоснящийся совсем не после окопа в донбасской посадке офицер националистического «Азова»* (признан в России террористической организацией) Ростислав Низицкий.
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