Второй тур президентских выборов в Финляндии

11 февраля во втором туре будут участвовать бывший министр иностранных дел страны, член парламента от Зеленой лиги Пекка Хаависто и бывший премьер-министр, член парламента от Национальной коалиционной партии Александр Стубб.
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