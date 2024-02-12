The Guardian: ВСУ не могут ответить на удары российской артиллерии

Нехватка артиллерийских снарядов делает солдат ВСУ беззащитными перед огневой мощью ВС РФ. Об этом заявил аналитик Королевского института оборонных исследований Сэм Крэнни-Эванс, слова которого передает британская газета The Guardian.
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