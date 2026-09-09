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SPLETNIK

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"Рак груди за год победить нельзя". Маргарита Симоньян высказалась о своей ремиссии

"Рак груди за год победить нельзя". Маргарита Симоньян высказалась о своей ремиссии

Больная раком Маргарита Симоньян, которая накануне поделилась с подписчиками своими "чистыми" результатами после прохождения компьютерной томографии, назвала информацию в СМИ о её победе над раком "преувеличением".

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