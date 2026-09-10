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Смоленская Газета

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19 сентября Смоленск станет «Городом молодых»

19 сентября Смоленск станет «Городом молодых»

В рамках праздничным мероприятий, посвящённых Дню города, Смоленск станет «Городом молодых». 19 сентября в областном центре пройдут соревнования по конному спорту, большой молодёжный фестиваль и вечерний концерт.

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