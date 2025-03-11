"Без Starlink украинские линии рухнут". Илон Маск дал обещание. Теперь всё "предельно ясно"

Давай уже,дело не в деньгах.Пару миллиардов и так хватят на всю жизнь!

Л

Леонид -

Нам уже давно заявляют, что мы способны уничтожить любой спутник. Почему спутники маска , помогающие краине против России ещё не уничтожены? Маск же прямо заявляет, что он помогает краине, значит его спутники законная цель для наших космических войск. Или я не прав?