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"Без Starlink украинские линии рухнут". Илон Маск дал обещание. Теперь всё "предельно ясно"

"Без Starlink украинские линии рухнут". Илон Маск дал обещание. Теперь всё "предельно ясно"

Царьград © Airman 1st Class Sebastian Romaw /Keystone Press Agency/Globallookpress Американский бизнесмен Илон Маск "предельно ясно" объяснил ситуацию вокруг Starlink на Украине и дал обещание, что эта система никогда не отключит свои терминалы.

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Комментарии
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Eduard
Давай уже,дело не в деньгах.Пару миллиардов и так хватят на всю жизнь!
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5 час.
Л
Леонид -
Нам уже давно заявляют, что мы способны уничтожить любой спутник. Почему спутники маска , помогающие краине против России ещё не уничтожены? Маск же прямо заявляет, что он помогает краине, значит его спутники законная цель для наших космических войск. Или я не прав?
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3 час.
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