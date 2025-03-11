"Без Starlink украинские линии рухнут". Илон Маск дал обещание. Теперь всё "предельно ясно"

Царьград © Airman 1st Class Sebastian Romaw /Keystone Press Agency/Globallookpress Американский бизнесмен Илон Маск "предельно ясно" объяснил ситуацию вокруг Starlink на Украине и дал обещание, что эта система никогда не отключит свои терминалы.
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