Центр Гамалеи проводит клинические исследования инъекции Фтортиазинона

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи проводит клинические исследования инъекционной формы препарата для борьбы с антибиотикорезистентностью "Фтортиазинон".
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