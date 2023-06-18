Посол Абхазии Квициниа: Сухум готово к любому развитию ситуации с Грузией

Посол Абхазии в Москве Алхас Квициниа заявил, что республика проводит постоянные военные учения с Россией и готова к любому развитию ситуации в отношениях с Грузией на фоне призывов к Тбилиси открыть "второй фронт" против РФ, передает РИА Новости.