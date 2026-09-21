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Новости Липецка

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Выборы депутатов Госдумы в Липецкой области признаны действительными

Выборы депутатов Госдумы в Липецкой области признаны действительными

В Липецкой области выборы депутатов Госдумы признаны состоявшимися, в 115 округе победил самовыдвиженец Сергей Курбатов, в 116 — Татьяна Дьяконова от «Единой России».

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