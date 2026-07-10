Гарсия объяснил, почему решил заменить Куртуа в матче ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия на пресс-конференции после поражения от Испании (1:2) в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026 ответил на вопрос обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера по поводу замены вратаря Тибо Куртуа во втором тайме.