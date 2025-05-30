Трамп поправил журналиста, назвавшего Путина упрямым лидером

В пятницу президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос старшего репортера Fox News Питера Дуси о переговорах по украинскому урегулированию, возразил против характеристики российского лидера Владимира Путина как "упрямого", указав, что глава киевского режима Владимир Зеленский также отличается упрямством.
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