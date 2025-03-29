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Камалов о том, что выпил воды из бутылки Серебрякова: «Захотелось попить – попил. Ничего такого. В правилах не запрещено. До лавки было ехать далеко»

«Металлург» уступил «Авангарду» (2:3 ОТ, 0-2) во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина. В первом периоде хоккеист уральской команды выпил воды из бутылки голкипера «Авангарда».

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