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Царьград

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Крупнейшие компании Москвы подготовили вакансии для участников СВО

Крупнейшие компании Москвы подготовили вакансии для участников СВО

7 октября в 11:00 в центре "Профессии будущего" в Печатниках пройдёт ярмарка трудоустройства для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей.

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