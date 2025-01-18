На Камчатке более 30 пациентов онкодиспансера заразились гепатитом

Следователи завели уголовное дело о халатностиОстрыми формами вирусного гепатита В и С заразились 36 пациентов онкологического диспансера в Камчатском крае, сообщил руководитель краевого минздрава Александр Гашков.
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