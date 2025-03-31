Эксперимент по квотированию выбросов в Красноярском крае идет успешно

В Красноярске с рабочим визитом побывали парламентарии Госдумы ФС РФ. Депутаты оценили ход эксперимента по квотированию вредных выбросов в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие».
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