Закон, порядок, государство

721 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Павлов
    "Родные погибшей в ДТП жительницы Уссурийска взыскали крупную сумму с виновника аварии" ??? Автор, как это относится ...Попер не по прави...
  • Михаил Васильев
    Сшитую, пошитую, но никак не отшитую!Участникам спецоп...
  • Иван Щукин
    Укры видно в Чёрном море выловили бутылку с стариком Хоттабычем, вот он им и "помогает" и со нарядами и с артилерией!Сводка Минобороны...

В Тверской области госавтоинспекторы провели мероприятие «Безопасность - это важно» для детей с ограниченными возможностями здоровья

В школе № 1 имени А.С. Попова города Удомли сотрудники Госавтоинспекции совместно с участниками движения ЮИД организовали мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх