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«Как хорошо, что мой первый взгляд не был последним»: Марина Газманова объяснила, почему не сразу влюбилась в Олега

«Как хорошо, что мой первый взгляд не был последним»: Марина Газманова объяснила, почему не сразу влюбилась в Олега

Супруга эстрадного певца и композитора Олега Газманова ответила на вопросы поклонников. Один из подписчиков поинтересовался, как прошла первая встреча пары и была ли это любовь с первого взгляда.

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