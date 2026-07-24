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Царьград

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Лидер «Мать Армения» назвал продление ареста «заказом»

Лидер «Мать Армения» назвал продление ареста «заказом»

Лидер партии «Мать Армения» Андраник Теванян заявил, что решение судьи о продлении его ареста стало выполнением «заказа».

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