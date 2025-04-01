В Донецке задержали за вымогательство двоих лжесотрудников ФСБ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в Донецке двух местных жителей, которые выдавали себя за сотрудников спецслужбы и занимались вымогательством денег под угрозой физического насилия.
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