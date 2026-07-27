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Goldman Sachs видит потенциал роста у трех японских производителей оборудования для чиповой отрасли

Goldman Sachs видит потенциал роста у трех японских производителей оборудования для чиповой отрасли

Goldman Sachs выделил трех японских производителей оборудования для полупроводниковой отрасли в качестве наиболее привлекательных инвестиционных идей после того, как Intel объявила о планах увеличить капитальные расходы в 2026 году.

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