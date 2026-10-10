Ковач о 2:2 с «Вердером» после 2:0: «Боруссия» доминировала на протяжении 88 минут. Надеюсь, извлечем урок»

Тренер « Боруссии » Нико Ковач оценил ничью с « Вердером » (2:2) в 5-м туре Бундеслиги . К 88-й минуте дортмундцы вели со счетом 2:0, но в итоге упустили победу, впервые потеряв очки в чемпионате.