Молодогвардейцы Татарстана устроили концерт для медиков и сдали донорскую кровь. Активисты «Молодой Гвардии» Татарстана организовали выступление для сотрудников Казанского военного госпиталя, где проходят реабилитацию и получают квалифицированное лечение военнослужащие, включая тех, кто вернулся из зоны специальной военной операции.