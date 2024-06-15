Молодогвардейцы Татарстана устроили концерт для медиков и сдали донорскую кровь. Активисты «Молодой Гвардии» Татарстана организовали выступление для сотрудников Казанского военного госпиталя, где проходят реабилитацию и получают квалифицированное лечение военнослужащие, включая тех, кто вернулся из зоны специальной военной операции.
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