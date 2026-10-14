В Татарстане в 2026 году зарегистрированы 29 неблагополучных пунктов по бешенству в 18 районах. Об этом сообщил газете «Татар-информ» заместитель начальника Главного управления ветеринарии кабинета министров республики Габдулхак Мотыгуллин.