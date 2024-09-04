За прошедшие сутки зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека погибли и 1 получил травмы

В 11-30 в Иванове на улице Фрунзе 67-летняя женщина, управляя автомобилем «Хендай Солярис», совершила наезд на 20-летнего молодого человека, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
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