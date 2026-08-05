В продолжении вчерашней темы про военно-патриотический лагерь под Омском, откуда ребенок вернулся с «компрессионным переломом» позвоночника, «пробитой фанерой» и весь в синяках.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В продолжении вчерашней темы про военно-патриотический лагерь под Омском, откуда ребенок вернулся с «компрессионным переломом» позвоночника, «пробитой фанерой» и весь в синяках.
Свежие комментарии