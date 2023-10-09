В Совфеде популярно объяснили, что ждёт Украину из-за событий в Израиле. Зеленскому не понравится

Алексей Пушков считает, что на фоне событий в Израиле важность Украины для Запада будет заметно сниженаСенатор Алексей Пушков, проанализировав новости минувших выходных, пришёл к выводу, что теперь США придётся работать не только на украинском фронте, но и на израильском.