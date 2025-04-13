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Постпред России в Вене заявил о деиндустриализации Европы

Постпред России в Вене заявил о деиндустриализации Европы

Ситуация со сталелитейной компанией British Steel, которой грозило закрытие из-за финансовых затруднений, говорит о деиндустриализации Европы, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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