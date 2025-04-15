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Время продажи алкоголя хотят сократить в Забайкалье

Время продажи алкоголя хотят сократить в Забайкалье

Разрешенное время продажи алкоголя может сократиться на несколько часов в Забайкалье. Соответствующий законопроект был представлен на заседании комитета по экономической политике и предпринимательству краевого Заксобрания.

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