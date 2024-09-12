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Царьград

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"Сырский пропал, нету Сырского": Соскин назвал исчезновение главкома плохим сигналом для Украины

"Сырский пропал, нету Сырского": Соскин назвал исчезновение главкома плохим сигналом для Украины

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин назвал исчезновение главкома ВСУ Сырского плохим знаком для страны.

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Комментарии
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евгений черкашин
Сырского надо беречь.Никто больше него не погубил и не уничтожил укровояк.
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13 час.
ВВ
Валентин Воробьев
В плен наверно сдался😀
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8 час.

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