В День танкиста в Екатеринбурге открылась выставка современных и исторических танков

Во главе выставки легендарный танк Т-34, за ним легкий танк Т-70, колесно-гусенечный БТ-7, рядом с ними современные образцы Т-72 различной модификации, а также серийный танк советской армии с газотурбинной силовой установкой Т-80.
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