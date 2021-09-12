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В День танкиста в Екатеринбурге открылась выставка современных и исторических танков

В День танкиста в Екатеринбурге открылась выставка современных и исторических танков

Во главе выставки легендарный танк Т-34, за ним легкий танк Т-70, колесно-гусенечный БТ-7, рядом с ними современные образцы Т-72 различной модификации, а также серийный танк советской армии с газотурбинной силовой установкой Т-80.

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