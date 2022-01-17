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Интересный факт из жизни майданной печенюшницы Виктории Нуланд ...

Интересный факт из жизни майданной печенюшницы Виктории Нуланд ...

Как утверждают психологи, причину проблемы с головой нужно искать ещё в детстве. Русофобия тому не исключение!Не так давно Виктория Нуланд удивила новостью о том, что она работала вожатой в СССР в украинском детском лагере "Молодая гвардия".

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