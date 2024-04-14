Что случилось к этому часу: главные новости дня к 16:00 14 апреля

Ведомство отметило, что Россия неоднократно предупреждала, что неурегулированность кризисов на Ближнем Востоке, особенно в зоне палестино-израильского конфликта, будет приводить к увеличению напряженности.
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